МВФ исходит из того, что конфликт на Украине будет идти в 2026 году
15:02
ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) исходит в своей работе из оценочных суждений Киева, заключающихся в том, что конфликт на Украине будет продолжаться и в 2026 году. Это подтвердил директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер на брифинге для журналистов, посвященном экономическому развитию региона.
"Кроме того, мы отражаем в документах: украинское правительство ясно указало, что война будет длиться дольше, война будет идти на протяжении 2026 года. И это тоже отражено в наших прогнозах", - заявил представитель фонда. Он комментировал аналитические выкладки МВФ по Украине.