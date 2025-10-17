Фидан: Турция готова восстанавливать инфраструктуру Украины

По словам турецкого министра иностранных дел, он обсудил с главой МИД ФРГ перспективы урегулирования конфликта на Украине

СТАМБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине крайне негативно отражается на экономике Европы, его скорейшее урегулирование позволит уменьшить последствия, в том числе в области энергетики, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Не только обе стороны, но и европейская экономика, мировая экономика, включая нас, подверглись очень сильному негативному воздействию, в первую очередь в энергетической сфере. В этой затянувшейся войне инфраструктура Украины разрушена, в том числе энергетическая. Турция готова сделать все, что от нее зависит, для ее восстановления", - сказал Фидан по итогам переговоров в Анкаре с коллегой из ФРГ Йоханном Вадефулем.

По словам турецкого министра, он обсудил с главой МИД ФРГ перспективы урегулирования на Украине, в частности обеспечение прекращения огня. "Мы обсудили продолжающуюся войну на Украине, вопросы возможного обеспечения прекращения огня, рассмотрели работу "коалиции желающих". Сохранение территориальной целостности Украины, скорейшее прекращение войны и недопущение ее распространения на Европу и другие регионы имеют важное значение", - отметил Фидан.

Он также сообщил о готовности Турции продолжить посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта.