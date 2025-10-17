Глава МИД ФРГ призвал включить Киев в принятие решений на переговорах в Венгрии

Украина, по словам Йоханна Вадефуля, будет настаивать на этом, и "в этом Германия ее поддерживает"

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина должна быть вовлечена в процесс принятия решений на предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Я считаю, что любое соглашение по военной ситуации на Украине требует участия Украины, представленной прежде всего ее президентом. Никакое решение по Украине не должно быть принято без участия Украины", - утверждал Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре, отвечая на вопрос, должен ли Владимир Зеленский присутствовать на встрече Путина и Трампа в Будапеште.

"И именно поэтому я рассматриваю переговоры в Будапеште как вторую попытку после переговоров на Аляске наконец убедить президента Путина вести серьезные переговоры с Украиной", - подчеркнул глава МИД ФРГ. Украина, по его словам, будет настаивать на этом, и "в этом Германия ее поддерживает".

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".