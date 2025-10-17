Отец Маска ожидает прорыва от предстоящей встречи Путина и Трампа

По мнению Эррола Маска, нет ничего удивительного в том, что встреча лидеров состоится в столь короткие сроки, так как они оба знают, чего хотят

Редакция сайта ТАСС

Эррол Маск © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Инженер, бизнесмен, отец Илона Маска Эррол Маск считает, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в столице Венгрии станет прорывной.

"Да, определенно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, можно ли ожидать прорыва по итогам российско-американского саммита.

По мнению Маска, нет ничего удивительного в том, что встреча лидеров состоится в столь короткие сроки, так как и Трамп, и Путин знают, чего хотят. "Сейчас Трамп находится под огромным давлением со стороны корыстных финансовых интересов на Западе, которые хотят, чтобы он действовал вопреки желаниям народа. И я просто надеюсь, что Трамп добьется своего и поступит правильно. И поэтому думаю, что мы можем ожидать лучшего", - отметил он.

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".