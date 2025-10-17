Депутат Совета Сафонов: Санду запрещают встречаться с главой Приднестровья

Делают это западные кураторы, объяснил политик непризнанной республики

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Aurel Obreja

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду избегает встреч с главой Приднестровья Вадимом Красносельским из-за запрета кураторов на Западе. Такое мнение высказал депутат Верховного Совета непризнанной республики Андрей Сафонов, комментируя отказ Санду вести переговоры с главой Приднестровья, о чем она сообщила сразу же после избрания на пост президента. На днях Санду вновь заявила, что не намерена менять свое решение и отказываться от существующих "проверенных и четких каналов коммуникации"

"Это искажение фактов и безответственная демагогия", - написал Сафонов в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он напомнил, что именно под переговоры на уровне первых лиц Молдавии и Приднестровья "был создан международный формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)".

Сафонов выразил сожаление, что руководитель Молдавии "сознательно отбрасывает это наследие.

"Возможно, потому, что в ходе прямых переговоров от Кишинева могут потребовать дать дополнительные гарантии мира на Днестре, - полагает депутат. - Евроглобалисты запретили <...> давать такие гарантии". По его мнению, Санду боится встречаться "с сильными переговорщиками ввиду собственной психологической уязвимости и эмоциональности", а также потому, что "опасается услышать вопрос: с какой целью Запад накачивает Молдову оружием и требует увеличить армию до 10,5 тысячи человек? Не для нападения ли на Приднестровье?"

Красносельский неоднократно призывал Санду возобновить переговоры в формате "пять плюс два", которые заморожены более пяти лет. По его мнению, такие переговоры необходимы для обеспечения мира и безопасности, недопущения любого рода провокаций, соблюдения прав человека, решения экономических и многих других проблем между двумя берегами Днестра.