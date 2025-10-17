Реклама на ТАСС
Морская организация ООН отложила решение по глобальному сбору на углерод

По данным агентства Reuters, решение принято под давлением США
15:55

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Международная морская организация (ИМО) ООН отложила на год решение вопроса о введении глобального углеродного сбора под давлением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Соответствующая отсрочка была принята по итогам голосования стран - участниц ИМО в Лондоне. В четверг Трамп заявил, что Вашингтон не поддержит инициативу по снижению выбросов углерода. Он призвал другие страны также высказаться против планов ИМО.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио, министр энергетики Крис Райт и министр транспорта Шон Даффи выступили с совместным заявлением, из которого следует, что Вашингтон готовится применить ограничительные меры в отношении стран, которые поддержат инициативу ИМО Net-Zero Framework (NZF), направленную на снижение выбросов углерода. Главы ведомств назвали ее "первым глобальным налогом ООН на углерод" и пояснили, что "экономические последствия этой меры могут быть катастрофическими", включая повышение вплоть до 10% стоимости морских перевозок.

Как отметило Reuters, решение отложить имплементацию сделки, согласованной в апреле, стало ударом для большинства стран Евросоюза и ряда других государств, включая Великобританию и Бразилию, которые поддерживали установление ценового механизма декарбонизации. Помимо США, против инициативы решительно выступила Саудовская Аравия, которая в итоге предложила продлить переговоры еще на год. Это предложение было одобрено большинством голосов (57 стран против 49), в том числе Россией.

По информации вещательной корпорации Би-би-си, некоторые страны, которые в апреле поддержали NZF, на сей раз проголосовали за продление переговоров по этой теме. В частности, речь идет о Багамских Островах и Антигуа и Барбуде. Делегат от Вануату заявил Би-би-си, что эти островные государства сильно зависят от США по вопросу торговли, поэтому они решили поменять свою позицию под давлением администрации Трампа. 