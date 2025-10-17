Мерц: встреча Путина и Трампа дает надежду на урегулирование на Украине

Президент США осознает свою ответственность и имеющиеся у него возможности, считает канцлер Германии

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште вселяет дополнительную надежду на урегулирование конфликта на Украине.

"Президент Трамп осознает свою ответственность. Он также осознает имеющиеся у него возможности. Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе послужит образцом успеха этого президентства, он продолжит уделять внимание Украине и стремиться к прекращению войны там. Объявление о встрече с Путиным в Будапеште еще больше укрепляет эту надежду", - заявил Мерц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вечером 16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".