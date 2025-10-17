Мерц признал, что ЕС не может оказывать влияние на события на Ближнем Востоке

Тем не менее обвинения в адрес Европейского союза, по словам канцлера Германии, неуместны

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Европейский союз (ЕС) даже при желании не обладает возможностями оказывать ключевое влияние на события на Ближнем Востоке.

"Мы действительно наблюдаем временное прекращение [действия] многостороннего порядка, основанного на правилах и международном праве. Мы находимся в фазе, когда во многих местах действует право сильного", - заявил Мерц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тем не менее обвинения в адрес Европейского союза, по его словам, неуместны.

"Даже если бы мы захотели, мы не смогли бы оказать решающее влияние на события на Ближнем Востоке: у кого в Европе есть разрушающее бункер оружие, чтобы остановить программу создания ядерного оружия в Иране? У кого есть средства принудить воюющие стороны к прекращению огня?" - отметил канцлер ФРГ.

"Мы находимся в фазе перехода к эпохе, когда сила вновь будет играть более важную роль, а соглашения, основанные на правилах, отойдут на второй план", - полагает Мерц. В то же время он подчеркнул, что у ФРГ есть возможности оказывать влияние в регионе - политическое, дипломатическое и финансовое. "Мы, пожалуй, единственная европейская страна, способная работать в гармонии как с израильским правительством, так и с арабскими государствами. Всегда ясно, что мы не нейтральный посредник, а твердо стоим на стороне Израиля", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в Газе и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.