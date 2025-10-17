Болтон не признал вину в ненадлежащем обращении с секретными данными США

Бывший помощник президента США по национальной безопасности остался по итогам заседания на свободе

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не признал в суде вину в ненадлежащем обращении со сведениями, составляющими государственную тайну. Это произошло на первом заседании по делу Болтона, состоявшемся в суде в Гринбелте (штат Мэриленд) в окрестностях американской столицы.

Болтон остался по итогам заседания на свободе. Судья Тимоти Салливан разрешил ему свободное перемещение в пределах США, однако предписал получать разрешение на возможные выезды за рубеж. Дату начала рассмотрения дела по существу Салливан пока не назначил.

Болтону были предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретной информацией, в том числе ее передаче родственникам, не имевшим доступа к таким данным. В общей сложности ему инкриминируются по меньшей мере 18 эпизодов такого рода. Потенциально ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Расследование дела шло еще при предыдущем президенте США Джо Байдене. Американские неправительственные эксперты из числа юристов считают, что против Болтона собраны достаточно веские улики, отметила газета The Washington Post.

Как информировала 24 сентября газета Politico со ссылкой на материалы суда, сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили при обыске у Болтона секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и "стратегических коммуникаций американского правительства". Они были найдены в "офисе <...> Болтона в центре Вашингтона". Обыски в доме и офисе Болтона прошли 22 августа. Были изъяты компьютеры и другие электронные устройства.

Болтон имеет репутацию одного из наиболее радикальных вашингтонских "ястребов", он, к примеру, неоднократно призывал к применению военной силы против Ирана. В 2018-2019 годах занимал должность помощника президента по национальной безопасности. Находившийся тогда на посту главы администрации США Дональд Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий. В прошлом Болтон был в том числе заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, постпредом при ООН.

Экс-помощник президента в своих мемуарах о периоде работы с Трампом в критическом ключе изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. Правительство США заявило тогда, что Болтон нарушил обязательство о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. Представители вашингтонской администрации указывали, что Болтон в своей книге, в частности, раскрыл секретные данные, касающиеся консультаций в НАТО и американской политики в отношении Венесуэлы, КНДР и Турции. Трамп вернулся в Белый дом после победы на выборах главы государства в ноябре минувшего года. Болтон является теперь одним из самых непримиримых критиков Трампа.