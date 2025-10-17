Сийярто возмущен решением Польши не выдавать ФРГ подозреваемого в терроризме

Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе, считает глава МИД Венгрии

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил возмущение в связи с отказом Польши выдать Германии для суда гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Читайте также

Что известно о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"

"Это скандально: по мнению Польши, если вам не нравится инфраструктура в Европе, то вы можете ее взорвать. Тем самым они дали предварительное разрешение на теракты в Европе. Польша не только освободила, но и чествует террориста - вот до чего дошло европейское верховенство права", - написал глава МИД в Х.

Ранее Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что выдача украинца не отвечает национальным интересам страны, однако решение остается за органами правосудия.

46-летний Журавлев был задержан полицейскими 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ его подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток", по законам ФРГ ему грозит до 15 лет тюрьмы.