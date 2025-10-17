Столтенберг: необходимо вести переговоры с РФ для урегулирования на Украине

Экс-генсек НАТО отметил, что диалог должен вестись с позиции силы

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024), министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил о необходимости вести переговоры с Россией ради урегулирования конфликта на Украине.

"Я считаю, что мы должны говорить с Россией, если хотим положить конец войне на Украине", - сказал Столтенберг на Франкфуртской книжной ярмарке. Его слова приводит агентство DPA. "Однако диалог должен вестись с позиции силы", - утверждал экс-генсек НАТО. Чтобы создать условия для переговоров, Запад, как подчеркнул он, должен продолжать поддерживать Украину в политическом, финансовом и военном отношении.

Вечером 16 октября президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".