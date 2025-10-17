Трамп уверен в возможности убедить РФ добиться завершения конфликта на Украине

Президент США ответил на вопрос журналиста перед началом встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп уверен, что может убедить президента России Владимира Путина добиться завершения конфликта на Украине.

Американский лидер подтвердил это, отвечая на вопрос журналистов перед началом встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Да, мы можем", - сказал американский лидер.