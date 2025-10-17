Статья

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский © Chip Somodevilla/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп в третий раз провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме.

ТАСС собрал основные заявления американского лидера.

Трамп выразил уверенность в том, что процесс по урегулированию на Украине идет нормально. При этом он считает, что конфликт удастся урегулировать.

Президент США заявил, что удары вглубь РФ - это эскалация, но он обсудит этот вопрос с Зеленским.

Американский лидер сообщил, что обсудит возможность поставок Украине ракет Tomahawk с Зеленским.

Президент США указал, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.

Владимир Зеленский предложил американцам украинские дроны в обмен на Tomahawk.

Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине.

Российско-американская встреча на высшем уровне в Будапеште может быть двойной, заявил американский лидер, пояснив, что может быть контакт с Зеленским. Он добавил, что "Зеленский будет на связи", но не уточнил, кто и с кем будет контактировать.

США заинтересованы в покупке БПЛА у Украины, указал Трамп.

Президент США заявил, что планы его встречи с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее в ближайшие пару недель остаются в силе.

О предыдущих встречах