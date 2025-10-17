Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому
18:19
обновлено 18:35
Президент США Дональд Трамп в третий раз провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме.
ТАСС собрал основные заявления американского лидера.
- Трамп выразил уверенность в том, что процесс по урегулированию на Украине идет нормально. При этом он считает, что конфликт удастся урегулировать.
- Президент США заявил, что удары вглубь РФ - это эскалация, но он обсудит этот вопрос с Зеленским.
- Американский лидер сообщил, что обсудит возможность поставок Украине ракет Tomahawk с Зеленским.
- Президент США указал, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.
- Владимир Зеленский предложил американцам украинские дроны в обмен на Tomahawk.
- Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине.
- Российско-американская встреча на высшем уровне в Будапеште может быть двойной, заявил американский лидер, пояснив, что может быть контакт с Зеленским. Он добавил, что "Зеленский будет на связи", но не уточнил, кто и с кем будет контактировать.
- США заинтересованы в покупке БПЛА у Украины, указал Трамп.
- Президент США заявил, что планы его встречи с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее в ближайшие пару недель остаются в силе.
О предыдущих встречах
- Это третья встреча в Белом доме и пятая между лидерами с тех пор, как Трамп вернулся на свой пост в январе.
- Первый закончился громким скандалом, в результате которого Зеленского выгнали из здания.