СК Армении возбудил дело по факту аудиозаписи, где есть имя Католикоса

На ней один бывший священник обвиняет Гарегина II в принуждении участвовать в митинге оппозиции

ЕРЕВАН, 17 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении начал уголовное производство на основании аудиозаписи, на которой один бывший священник обвиняет Католикоса всех армян Гарегина II в принуждении участвовать в митинге оппозиции.

"Уголовное дело возбуждено по признакам, предусмотренным частью 3 статьи 236 УК ("Препятствование или принуждение к проведению или участию в собрании с использованием власти или служебных полномочий, а также материальное стимулирование участия в собрании или отказа от участия в нем")", - отметили в пресс-службе СК.

Ранее провластные интернет-ресурсы опубликовали аудиозапись, где один бывший священник жалуется, что духовный лидер Армении принуждал его с семьей участвовать в митингах оппозиции в 2023 году.

Армянская апостольская церковь уже заявила, что опубликование аудиозаписи является частью антицерковной кампании властей. Ранее по тому же обвинению суд арестовал главу Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна.