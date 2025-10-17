Реклама на ТАСС
ГлавнаяВ миреВстреча Путина и Трампа в Будапеште

Трамп заявил, что Зеленский "будет на связи" во время саммита в Венгрии

Формат встречи в Будапеште "предстоит определить", указал президент США
Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американская встреча на высшем уровне в Будапеште может быть двойной, пояснив, что на ней может состояться контакт с Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Зеленским в Белом доме, Трамп заявил, что формат встречи в Будапеште "предстоит определить". "Я бы сказал, что это, вероятно, будет двойная встреча", - продолжил американский лидер, добавив, что "Зеленский будет на связи", но не уточнив, кто и с кем будет контактировать. 

