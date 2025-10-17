Реклама на ТАСС
Трамп: США заинтересованы в покупке БПЛА у Украины

Так президент ответил на вопрос о том, были ли бы американские власти заинтересованы в покупке беспилотных летательных аппаратов военного назначения у Киева
17:52
обновлено 18:02

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность приобретения беспилотных летательных аппаратов военного назначения у Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Да, мы были бы", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, были ли бы американские власти заинтересованы в покупке БПЛА у Киева. 

