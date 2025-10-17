Лидер АдГ призвал продолжить расследовать подрыв "Северных потоков"

Тино Хрупалла заявил, что Польша не сотрудничает в расследовании, отпускает одного из обвиняемых на свободу и объявляет дело закрытым

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла выступил за дальнейшее расследование подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" после решения польского суда, который отказал в выдаче ФРГ гражданина Украины, подозреваемого в диверсии на трубопроводах.

"Польша не сотрудничает в расследовании дела о взрывах на "Северных потоках". Она отпускает одного из обвиняемых на свободу и объявляет дело закрытым. Мы требуем дальнейшего расследования", - написал Хрупалла на своей странице в соцсети X. При этом он подчеркнул, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен отстаивать интересы Германии в отношениях с Польшей и Италией. "Обвиняемые должны предстать перед судом и доказать свою невиновность или понести наказание за свою вину!" - резюмировал лидер АдГ.

Ранее в пятницу агентство PAP сообщило, что Окружный суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева задержали полицейские 30 сентября в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по законам ФРГ ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".