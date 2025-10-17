Реклама на ТАСС
Трамп считает, что есть шанс быстро добиться урегулирования на Украине

Американский лидер выразил надежду, что конфликт закончится до его встречи с председателя КНР Си Цзиньпином
Редакция сайта ТАСС
18:50

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. У заинтересованных сторон имеется шанс на то, чтобы быстро добиться мирного урегулирования на Украине. С таким заявлением выступил на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме глава администрации США Дональд Трамп, который 16 октября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, намерен ли он просить председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящей в ближайшие пару недель встрече на полях саммита АТЭС в Республике Корея о помощи в содействии урегулированию на Украине.

"Я это обсужу. Но мне бы очень хотелось, чтобы это (то есть конфликт на Украине - прим. ТАСС) закончилось до того (до встречи с Си Цзиньпином - прим. ТАСС)", - ответил Трамп.

"Думаю, у нас имеется шанс на то, чтобы завершить войну быстро, если гибкость демонстрируется от лица...", - подчеркнул американский лидер, не завершив фразу. 

