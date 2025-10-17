Трамп назвал Венгрию безопасным местом для встречи с Путиным
ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасным местом для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такую позицию Трамп изложил, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Нам нравится [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан. Ему [Путину] он нравится, мне он нравится. Это безопасная страна, они делают очень хорошую работу", - заявил Трамп в ответ на просьбу пояснить выбор места для предстоящей встречи с президентом России.
"Он [Орбан] очень хороший лидер в вопросе управления страной. У него [в стране] нет множества проблем, которые есть в других странах. Поэтому мы решили, что остановим выбор на Викторе Орбане, и я думаю, что он устроит очень хороший прием", - подчеркнул американский президент.
В четверг, 16 октября, Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".