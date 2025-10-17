Эксперт де Зайас назвал цель саммита РФ и США в Венгрии

Бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека считает, что лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп должны предотвратить третью мировую войну

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Цель предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште заключается в предотвращении войны всех против всех, в результате которой наша планета может быть уничтожена. Такое мнение выразил американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

"Самая благородная цель предстоящей встречи Путина и Трампа в Будапеште - предотвратить войну всех против всех, третью мировую войну, которая уничтожит не только нашу цивилизацию, но и всю планету", - написал де Зайас в X.

По мнению эксперта, мир не верит в историю Запада о том, что конфликт на Украине был неспровоцированным. "Большинство разумных людей в Латинской Америке, Африке и Азии знают, что НАТО постоянно провоцирует как Россию, так и Китай", - отметил он.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".