Трамп допустил, что Россия тянет время в решении украинского кризиса

Президент США уверен, что глава российского государства Владимир Путин все равно "хочет заключить сделку"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов допустил, что Россия пытается тянуть время в процессе урегулирования украинского кризиса. Он общался с журналистами в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трампу был задан вопрос, не считает ли он, что президент России Владимир Путин "пытается тянуть время". "Да, я [так думаю]. Но, знаете, меня всю жизнь водят за нос лучшие из лучших, и у меня все в порядке. Так что да, возможно, некоторое время [он выиграет], ничего страшного", - заявил Трамп, выразив уверенность в том, что глава российского государства "хочет заключить сделку".