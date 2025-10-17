Эксперт Дудаков: Орбан заинтересован в проведении саммита России и США в Венгрии

Мероприятие может укрепить его позиции перед парламентскими выборами в апреле 2026, сообщил политолог-американист

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заинтересован в организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, поскольку это может укрепить его позиции перед парламентскими выборами в апреле 2026 года. Такое мнение высказал ТАСС политолог-американист Малек Дудаков.

"Для Орбана проведение саммита в Будапеште - очень выигрышная ситуация, поскольку у него ожидаются сложные парламентские выборы, и существует риск, что его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" проиграет, если не покажет серьезных успехов", - сказал эксперт. По его словам, если саммит внесет вклад в деэскалацию украинского конфликта, то Орбан сможет использовать этот дипломатический успех в своей предвыборной кампании.

Политолог отметил, что Венгрия демонстрирует независимую позицию в международных вопросах и, по всей видимости, "проигнорирует решения Международного уголовного суда". Эксперт также отметил, что Будапешт - комфортная площадка для обеих сторон: "У России хорошие рабочие отношения с Орбаном, который представляет "партию мира" среди европейских элит, для Трампа эта площадка более чем подходящая, учитывая его тесные связи с венгерским премьером".

Дудаков напомнил, что Орбан представляет европейских правых, активно сотрудничающих с движением MAGA в США, а в Будапеште регулярно проходит Конференция консервативных политических действий (CPAC).

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.