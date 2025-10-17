Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом переговоров

Владимир Зеленский охарактеризовал обсуждение территорий как чувствительное и сложное

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом предстоящих мирных переговоров с Россией, обозначив его как сложный.

"Вопрос территорий - это чувствительный и самый сложный вопрос <...>. Самые сложные вопросы на любых переговорах, в любом формате будут о территориях. Жаль, но о территориях Украины", - сказал Зеленский по итогам беседы в пятницу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Зеленский проводит брифинг для СМИ с большой задержкой, поскольку, уехав из Белого дома, созванивался с европейскими лидерами, чтобы доложить им, о чем он разговаривал с Трампом.