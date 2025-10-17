Зеленский согласился с требованием Трампа остановиться на занимаемых позициях
Редакция сайта ТАСС
21:23
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский согласился с призывом президента США Дональда Трампа остановить войска на занимаемых позициях.
Читайте также
Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому
"Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры", - сказал Зеленский по итогам встречи с Трампом в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова американского президента.
Ранее Зеленский признал, что территориальный вопрос будет выноситься на переговоры об урегулировании.