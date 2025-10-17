Зеленский согласился с требованием Трампа остановиться на занимаемых позициях

После заморозки линии фронта можно вести переговоры, добавил Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский согласился с призывом президента США Дональда Трампа остановить войска на занимаемых позициях.

Читайте также

Удары вглубь РФ и двойная встреча в Будапеште. Что сказал Трамп Зеленскому

"Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры", - сказал Зеленский по итогам встречи с Трампом в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова американского президента.

Ранее Зеленский признал, что территориальный вопрос будет выноситься на переговоры об урегулировании.