Эксперт Ван рассказал, что может ускорить перемирие по Украине

По мнению специалиста Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук, речь идет о компромиссах по менее значимым вопросам

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Возможный компромисс между руководством России и киевским режимом по менее масштабным вопросам может облегчить достижение перемирия в ходе украинского конфликта. Такую точку зрения высказал эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ни одна из сторон не готова к полному прекращению огня, но может быть пространство для компромисса по менее значимым вопросам, чтобы облегчить заключение соглашения о перемирии", - приводит газета Global Times слова политолога, который прокомментировал предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Эксперт выразил надежду, что этот саммит поможет урегулированию конфликта, предположив, что в краткосрочной перспективе "фундаментальный прорыв" маловероятен. По оценке Ван Сяоцюаня, предыдущая встреча Путина с Трампом на Аляске "продемонстрировала искренность и консенсус как с российской, так и американской стороны".

По мнению политолога, быстрое урегулирование украинского конфликта затрудняют "глубокие разногласия, особенно по территориальным вопросам". Эксперт считает важным, что для проведения встречи намечена Европа. "Тот факт, что переговоры будут проходить там, отражает желание сторон обеспечить наилучшие атмосферу и условия для существенного прогресса в будущем", - подытожил он.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу президентов двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.