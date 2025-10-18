"Страна": Трамп сломал стратегию Зеленского по эскалации конфликта

Позиция американского лидера подорвала планы властей Украины и западной "партии войны", которые рассчитывали на окончательное возвращение США "на тропу войны с РФ", указывает издание

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне продемонстрировал четкое стремление не втягивать Соединенные Штаты в украинский конфликт, тем самым сломав стратегию Киева, направленную дальнейшую эскалацию. Такое мнение выразило украинское издание "Страна".

По его оценке, позиция американского лидера подорвала стратегию властей Украины и западной "партии войны", которые рассчитывали на окончательное возвращение США "на тропу войны с РФ". Издание делает такой вывод на основании публичных выступлений сторон, после которых стало ясно, что в Вашингтоне Зеленский не добился ни одной из трех целей визита.

Как поясняется в статье, задачей максимум для Зеленского было получение американских крылатых ракет Tomahawk, задачей среднего уровня - продолжение бесплатной военной помощи, минимумом стало бы усиление давления на РФ "по разным направлениям". Однако ни одна из задач по итогам визита в США не была выполнена, заключает издание.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.