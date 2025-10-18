Bloomberg: ЕС призвал позвать Стубба на встречу Трампа и Путина в Будапеште

По данным собеседников агентства, главам стран ЕС следует сплотиться, чтобы "противостоять влиянию" президентов РФ и США

Президент Финляндии Александер Стубб © Carl Court/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Европы стремятся поучаствовать в предстоящей встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Два собеседника агентства заявили, что главам стран ЕС следует сплотиться, чтобы "противостоять влиянию Путина на Трампа". Еще один собеседник предположил, что подходящей кандидатурой для поездки в Венгрию является президент Финляндии Александер Стубб.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.