МО Белоруссии: войска стран ОДКБ перегруппировались при подготовке к учениям

Личный состав занимается боевым слаживанием, отрабатывая взаимодействие, отметили в белорусском оборонном ведомстве

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Военнослужащие контингентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ОДКБ успешно завершили перегруппировку сил перед учениями "Нерушимое братство - 2025" в Таджикистане. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

"В Таджикистане проходит подготовка к совместным учениям миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2025". Войска стран-участниц успешно завершили перегруппировку и развертывание на территории республики", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

По данным ведомства, штабы приступили к планированию учебной операции, нацеленной на стабилизацию обстановки в условно кризисном регионе. Личный состав занимается боевым слаживанием, отрабатывая взаимодействие. Белорусские миротворцы совместно с военнослужащими российской 201-й военной базы выполняют задачи на контрольно-пропускных пунктах, уточнило министерство.

Ранее пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович сообщил ТАСС, что перегруппировка к совместным учениям "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025" проходит в Таджикистане с 14 по 19 октября. Маневры состоятся с 20 по 24 октября.