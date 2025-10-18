CBS: Уиткофф почувствовал себя преданным после ударов Израиля по Дохе

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп посчитал действия еврейского государства "выходящими из под контроля", заявил зять президента США Джаред Кушнер

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Andrew Harnik/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявили телеканалу CBS, что сочли предательством удар Израиля по Дохе.

"Я думаю мы оба, Джаред и я, почувствовали себя немного преданными", - заявил Уиктофф программе 60 Minutes. Кушнер в свою очередь сказал, что Трамп посчитал действия Израиля "выходящими из под контроля" и вредными для интересов самого Израиля в долгосрочной перспективе.