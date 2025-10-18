В Газе заявили, что Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в анклаве

Управление по работе со средствами массовой информации в анклаве сообщило, что погибли 38 человек

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нарушила режим прекращения огня в секторе Газа 47 раз за восемь дней, прошедших с момента объявления перемирия. С таким утверждением выступило управление по работе со средствами массовой информации в анклаве.

"С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе Израиль нарушил его 47 раз, в результате погибли 38 человек, еще 143 пострадали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Управление подчеркнуло, что нарушения были зафиксированы "на территории всего анклава". Как утверждают власти Газы, за это же время израильские военные задержали несколько жителей анклава.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.