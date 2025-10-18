NYT сообщила о "непростой ситуации" для Киева перед саммитом в Будапеште

Киев не сможет принимать решения о дальнейших шагах, пока не пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, утверждает газета

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Киевские власти вынуждены ждать встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, чтобы принимать решения о дальнейших действиях. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что после того как Владимир Зеленский к своему разочарованию не смог добиться от Трампа поставок ракет Tomahawk, Украина оказалась "в непростой ситуации" - прежде чем Киев сможет принимать решения о своих дальнейших шагах, ему придется дождаться саммита России и США в Будапеште.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".