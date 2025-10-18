Карапетян готов возглавить новую партию на основе движения "Мер дзевов"

Адвокат арестованного бизнесмена отметил, что обвиняемый может это сделать после того, как ее зарегистрируют

ЕРЕВАН, 18 октября. /ТАСС/. Арестованный бизнесмен Самвел Карапетян готов стать председателем новой партии, созданной на на основе движения "Мер дзевов" ("По-нашему"), когда ее зарегистрируют. Об этом во время шествия в Ереване сторонников Карапетяна заявил его адвокат Арам Вардеванян, который посетил бизнесмена утром 18 октября в СИЗО.

"Самвел Карапетян передал, что готов стать председателем, когда движение зарегистрирует партию", - отметил он у здания Службы нацбезопасности, где находится под арестом Карапетян.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Ему инкриминируются публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. 15 августа Антикоррупционный суд в Армении продлил его арест еще на два месяца.

В отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.