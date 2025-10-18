Эксперт Дагделен: власти ФРГ утратили авторитет по делу о "Северных потоках"

Политик отреагировала на пост премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что суд отклонил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в диверсии на "Северных потоках"

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен считает, что правительство ФРГ не защищает суверенитет страны и поэтому потеряло авторитет. Таким образом она прокомментировала решение Польши не выдавать Германии гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Федеральное правительство Германии, которое даже не защищает свой суверенитет, утратило всякий авторитет", - написала Дагделен в X. Политик отреагировала на пост премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что польский суд отклонил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в диверсии на "Северных потоках", и освободил его из-под стражи. Дело, как указал Туск, закрыто.

17 октября агентство PAP сообщило, что Окружной суд Варшавы принял решение отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в подрыве "Северных потоков", и отменил решение о его заключении под стражу. 7 октября Туск заявлял, что выдача украинца Германии не лежит в сфере национальных интересов Варшавы, однако решение остается за органами правосудия.

46-летнего Владимира Журавлева 30 сентября полицейские задержали в городе Прушкув недалеко от Варшавы на основании европейского ордера на арест. В ФРГ украинца подозревают в участии в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", по законам Германии ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что следователи ФРГ, вероятно, установили личности всех диверсантов, подорвавших "Северные потоки". Были выданы ордера на арест шести граждан Украины. Седьмой подозреваемый, как отмечало издание, возможно, погиб в декабре 2024 года во время боевых действий на Украине. По данным федеральной прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из шкипера, координатора, эксперта по взрывчатым веществам и четырех водолазов, которые прибыли из Ростока к месту преступления в Балтийском море на яхте "Андромеда".