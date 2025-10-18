Турция рассчитывает на прогресс в урегулировании на Украине до конца года

Турецкая сторона готова внести необходимый вклад в прекращение конфликта, сообщил глава МИД республики Хакан Фидан

СТАМБУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Турция рассчитывает на прогресс в урегулировании на Украине до конца 2025 года. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан в эфире телеканала Ülke TV.

"Между делегациями [России и Украины] было проведено три раунда важных переговоров [в Стамбуле]. Турция готова внести необходимый вклад в прекращение войны между Россией и Украиной и рассчитывает на позитивные шаги в этом направлении до конца года", - сказал Фидан.