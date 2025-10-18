APA: Австрия намерена одобрить 19-й пакет санкций против России

Отмечается, что помимо ограничений, главы МИД ЕС в Люксембурге обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе возможные санкции против Израиля из-за войны в секторе Газа

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Австрия 20 октября на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на МИД страны.

Читайте также

Что известно о предложениях Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России

По его информации, Вена поддерживает "продолжающееся давление на Россию". Отмечается, что помимо ограничений, главы МИД ЕС в Люксембурге обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе возможные санкции против Израиля из-за войны в секторе Газа.

Министры иностранных дел стран сообщества 20 октября рассмотрят полный запрет на закупки российских углеводородных ресурсов и 19-й пакет санкций против РФ. Пакет принимается единогласно, поэтому может быть блокирован любой страной ЕС, тогда как за нефтегазовый самозапрет должно проголосовать квалифицированное большинство (55% стран, в которых проживают не менее 60% населения сообщества).

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит принятие Евросоюзом новых санкций против РФ при отсутствии предложений по решению проблем словацкой промышленности и энергетики, использующих российские энергоресурсы. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также отметил, что выступит против прекращения энергопоставок из РФ на совещании министров энергетики ЕС.

9 октября источник ТАСС сообщил, что утверждение 19-го пакета, вероятно, будет отложено до саммита ЕС 23-24 октября из-за противодействия Австрии, Венгрии и Словакии.