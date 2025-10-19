Кнайсль: подписание соглашения между РФ и США стало бы идеальным итогом саммита

Экс-министр иностранных дел Австрии отметила, что у Москвы и Вашингтона есть еще около "14 дней, чтобы подготовить соответствующие документы"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подписание двустороннего соглашения между Москвой и Вашингтоном стало бы идеальным итогом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"В любом случае двусторонние отношения тоже будут на повестке. Я думаю, что идеальным результатом с российской стороны было бы подписание двустороннего торгового соглашения, всеобъемлющее возобновление двусторонних контактов, о чем уже говорилось и в телефонных разговорах, и на встречах, на всех уровнях. Это включает в себя все - от восстановления прямых авиарейсов до спортивных и культурных контактов", - сказала она.

Экс-глава МИД Австрии отметила, что у обеих сторон есть еще около "14 дней, чтобы подготовить соответствующие документы". "Возможно, уже есть проекты, которыми обменялись стороны. 14 дней - это не много, но лучше, чем пять, как бывало раньше", - добавила она.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".