ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

Движение назвало эти заявления безосновательными

Редакция сайта ТАСС

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

ДУБАЙ, 19 октября. /ТАСС/. Движение ХАМАС отвергло обвинения США в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале радикального палестинского движения.

"ХАМАС решительно отвергает обвинения, изложенные в заявлении Государственного департамента, и опровергает утверждения о якобы "неминуемом нападении" или "нарушении соглашения о прекращении огня". Эти безосновательные заявления полностью совпадают с вводящей в заблуждение израильской пропагандой и направлены на то, чтобы прикрыть продолжающиеся преступления оккупационных властей и их систематическую агрессию против нашего народа", - заявило движение.