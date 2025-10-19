Министр нацбезопасности Израиля потребовал от Нетаньяху возобновить бои в Газе

Это связано с ударом радикалов из палестинского движения ХАМАС 19 октября, отметил Итамар Бен-Гвир

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир высказался за немедленное возобновление в секторе Газа полномасштабных боевых действий. Это заявление он сделал после того, как ранее 19 октября гостелерадиокомпания Kan сообщила об ударе ВВС Израиля по югу анклава в ответ на огонь со стороны радикалов из палестинского движения ХАМАС.

"Я призываю премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху] полностью возобновить боевые действия в Газе с максимальной мощью. Заблуждения о том, будто ХАМАС изменится и даже будет соблюдать подписанное им соглашение [о прекращении огня], как и ожидалось, оказались опасны для нашей безопасности", - написал министр в X.