Кнайсль назвала Будапешт в качестве места для саммита уступкой со стороны России

Экс-министр иностранных дел Австрии также признала, что в последние годы правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "придерживалось практической нейтральности"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Будапешт как место проведения российско-американского саммита стал большой уступкой со стороны РФ, поскольку Венгрия является страной - членом НАТО. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Венгрия - государство - член НАТО, так что, в сущности, это довольно большая уступка со стороны России. Я раньше разговаривала с коллегами - тогда шла речь о Стамбуле, - и они сказали: "Турция не подходит, потому что это страна НАТО", а теперь встречаются в Венгрии", - отметила она.

В то же время Кнайсль признала, что в последние годы правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "придерживалось практической нейтральности". "Орбан не разрешал транспортировку оружия через территорию Венгрии как страны НАТО. Я думаю, что в этом он даже превзошел Австрию, которая нейтральна, но ежедневно пропускает через свою территорию транспорт НАТО, военные грузы", - пояснила она.

Экс-глава МИД Австрии напомнила, что у Орбана и с президентом США Дональдом Трампом, и с президентом России Владимиром Путиным "довольно хорошие отношения, постоянный контакт". Министр иностранных дел [Венгрии Петер] Сийярто часто бывает в Москве, и видно, что он действительно рад [предстоящей встрече] - прямо такой энтузиазм, ведь именно его министерство должно все это организовать и подготовить", - добавила Кнайсль.

16 октября Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".