Израиль вернул в Газу в общей сложности тела 150 погибших палестинцев

Соглашение о прекращении огня в секторе предполагает, что еврейское государство будет передавать тела 15 жителей палестинского анклава в обмен на возвращение одного погибшего заложника

ТУНИС, 19 октября. /ТАСС/. Минздрав сектора Газа получил от Израиля в общей сложности тела 150 палестинцев, погибших за время конфликта. Как сообщили в ведомстве, 19 октября были возвращены останки еще 15 человек.

"Минздрав сообщает о получении 15 тел погибших, переданных 19 октября израильскими оккупационными властями при содействии Международного комитета Красного Креста, в результате чего общее число полученных тел достигло 150", - говорится в заявлении.

Минздрав сообщил, что к настоящему моменту были опознаны только 25 тел погибших. Ведомство утверждает, что на некоторых телах обнаружены следы насильственных действий.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа предполагает, что Израиль будет передавать тела 15 жителей палестинского анклава в обмен на возвращение одного погибшего заложника.