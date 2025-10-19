Глава МО Израиля: ХАМАС "заплатит высокую цену" за нарушения перемирия в Газе

Исраэль Кац отметил, что "если это послание не будет понято, интенсивность ответных мер будет возрастать

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил жестким ответом палестинскому движению ХАМАС за возможные нарушения режима прекращения огня в секторе Газа.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"ХАМАС заплатит высокую цену за любую стрельбу и нарушение прекращения огня, и если это послание не будет понято, интенсивность ответных мер будет возрастать", - предупредил министр, высказывания которого приводит издание The Times of Israel.