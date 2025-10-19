ХАМАС готов передать Израилю еще одно тело заложника

Представители палестинского движения сообщили, что это будет возможно при подходящей обстановке

КАИР, 19 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово передать израильской стороне тело еще одного заложника, погибшего в секторе Газа, в случае, если для этого будут созданы подходящие условия. Соответствующее заявление распространило военное крыло движения - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"Останки еще одного заложника извлечены и могут быть сегодня же переданы [медикам] в случае, если обстановка на земле будет подходящей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале радикалов.