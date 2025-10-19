Axios: Израиль заранее уведомил США о нанесении удара по сектору Газа

Израильская сторона не запрашивала разрешение на ответную атаку по ХАМАС, сообщил источник журналиста Барака Равида

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Ohad Zwigenberg, архив

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Власти еврейского государства заранее предупредили вашингтонскую администрацию о плане нанесения израильскими военными удара по южной части сектора Газа. Об этом сообщил в соцсети X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Читайте также

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

Как он отметил, "Израиль заранее уведомил администрацию [президента США Дональда] Трампа об ударах по Газе". Это было сделано "через командный центр США, осуществляющий надзор за соблюдением прекращения огня". Один из источников уточнил, что "Израиль не запрашивал разрешения на нанесение ответных ударов по [радикальному палестинскому движению] ХАМАС".

19 октября израильская армия нанесла удар по радикалам в районе города Рафах на юге сектора Газа, обвинив их в "грубом нарушении" режима прекращения огня. Как сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он поручил военным "принять решительные меры" против радикалов в Газе после инцидента со стрельбой на юге анклава. Израильская сторона возложила ответственность за случившееся на ХАМАС.

Пресс-служба израильской армии ранее заявила, что военные нанесли удар по окрестностям Рафаха в ответ на запуск радикалами противотанковой ракеты и огонь из стрелкового оружия. В ее заявлении движение ХАМАС напрямую не упоминалось.

В свою очередь военное крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило, что движение не имеет отношения к столкновениям в Рафахе и с марта 2025 года не имеет связи с находящимися там радикалами.