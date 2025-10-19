Лидер правой партии Барделла назвал ограбление Лувра унижением для Франции

Жордан Барделла также назвал произошедшее следствием разложения государства

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла считает ограбление Лувра, которое произошло утром 19 октября, унижением для Франции. Об этом он написал в X.

"Лувр - это всемирный символ нашей культуры. Ограбление, в результате которого ворам удалось похитить драгоценности французской короны, - невыносимое унижение для нашей страны", - указал Барделла.

Он также назвал произошедшее следствием разложения государства и задался вопросом, "есть ли у этого предел".

По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей они использовали автовышку.

Всего были украдены девять украшений, среди них гарнитур, ожерелье, серьги, брошь и две короны, одна из которых была позднее найдена сломанной недалеко от музея. Также газета Le Parisien сообщила об обнаружении второго ювелирного изделия, не пояснив, о какой именно драгоценности идет речь.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из знаменитого парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.