Армия Израиля заявила о новой серии ударов по Газе

Согласно заявлению ЦАХАЛ, это делается "в ответ на грубое нарушение режима прекращения огня"

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские военные (ЦАХАЛ) приступили к нанесению новой серии ударов по сектору Газа в ответ на огонь со стороны палестинских радикалов. Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, это делается "в ответ на грубое нарушение режима прекращения огня", ответственность за которое израильская сторона ранее возложила на радикальное палестинское движение ХАМАС.

В армии уточнили, что удары наносятся "по террористическим целям ХАМАС в южной части сектора Газа".

Ранее в воскресенье пресс-служба израильской армии заявила о нанесении удара в районе города Рафах на юге анклава в ответ на огонь со стороны палестинских радикалов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого созвал совещание с военным руководством страны, по итогам которого обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и дал военным указание принять в ответ "жесткие меры" против радикалов в Газе.

В свою очередь военное крыло ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило, что движение не имеет отношения к столкновениям в Рафахе и с марта этого года не имеет связи с находящимися там радикалами.