США и Израиль собирают подписи для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

Американские конгрессмены и израильские парламентарии надеются, что президент Соединенных Штатов получит награду в 2026 году

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Спикеры Палаты представителей Конгресса США и Кнессета (израильский парламент) Майк Джонсон и Амир Охана собирают подписи своих коллег в других странах мира для выдвижения американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году.

"Я полагаю, что он [Трамп] заслуживает Нобелевской премии мира. На самом деле мы со спикером Кнессета Оханой объединили усилия для того, что собрать как можно больше подписей других спикеров и глав парламентов свободного мира за выдвижение президента Трампа на следующую премию мира. Он как никто ее заслуживает", - сказал Джонсон в интервью телеканалу Fox News.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в 2025 году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. На этой неделе Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в 2026 году.