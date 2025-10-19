Лидер оппозиции Эрхюрман идет к победе на выборах лидера турок-киприотов

В первом туре голосования он набрал 63,28% голосов после подсчета 70% бюллетеней

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 19 октября. /ТАСС/. Лидер турко-кипрской оппозиции, председатель Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман идет к уверенной победе на выборах лидера турок-киприотов уже в первом туре голосования. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 70% голосов избирателей, объявленные Высшим избирательным советом (аналог Центральной избирательной комиссии) не признанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

Согласно этим данным, после подсчета указанного количества голосов Эрхюрман заручился поддержкой 63,28% голосов избирателей, а действующий лидер турок-киприотов Эрсин Татар - только 36,27%.