Израиль атаковал десятки целей по всему сектору Газа

Для ударов израильская армия использовала более 120 боеприпасов
16:34
обновлено 16:46
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Израильские военные атаковали в последние часы десятки целей по всему сектору Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, ударам подверглись объекты, связанные с радикальным палестинским движением ХАМАС. Среди них были склады с оружием, объекты военной инфраструктуры, огневые точки и отдельные отряды вооруженных радикалов.

По версии израильской стороны, это сделано в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

Среди прочего в ходе этой волны ударов военные уничтожили часть проложенных под Газой туннелей общей протяженностью 6 км. Всего при этом было использовано более 120 боеприпасов.

"Армия обороны Израиля продолжит принимать жесткие ответные меры и будет уничтожать любые угрозы Государству Израиль", - заявили военные. 

