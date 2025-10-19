Kan: Уиткофф и Кушнер прибудут 20 октября в Израиль

Спецпосланник президента США и зять американского лидера собираются попытаться спасти перемирие в Газе

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, как ожидается, прибудут 20 октября в Израиль. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее информации, целью их визита будет попытка спасти соглашение о прекращении огня в секторе Газа в свете нового обострения обстановки в анклаве.

19 октября армия Израиля атаковала десятки целей по всему анклаву, обвинив радикалов из палестинского движения ХАМАС в нарушении режима прекращения огня.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.