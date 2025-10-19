МО Белоруссии: Россия остается основным поставщиком военной техники

В ближайшее время будут поступать новые образцы, отметил замначальника департамента международного военного сотрудничества МО республики Дмитрий Рябихин

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Российская сторона была и остается основным поставщиком военного оборудования для Белоруссии. Об этом сообщил заместитель начальника департамента международного военного сотрудничества министерства обороны республики Дмитрий Рябихин.

"Ни для кого не секрет: в текущем году в средствах массовой информации активно публиковались материалы о поступлении в Республику Беларусь новых образцов вооружения. Это были самолеты Су-30, вертолеты Ми-35, зенитные ракетные комплексы "Тор". Данным документом предусмотрено дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новые образцы, которые будут поступать. Российская Федерация всегда была и остается для нас основным партнером и поставщиком продукции военного назначения", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.

15 октября Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной области на очередной пятилетний период.

По словам замначальника департамента, при определении основных направлений развития двустороннего военного сотрудничества оценивалось состояние военно-политической обстановки. "Мы видим, что на рубежах Союзного государства продолжается активная милитаризация европейскими странами. Развивается военная и гражданская инфраструктура для применения различными группировками войск и сил. Беспрецедентно выделяются дополнительные средства на приобретение вооружения и военной техники. Повышается количество мероприятий оперативно-боевой подготовки, к сожалению, которые носят никак не оборонительный характер", - отметил он.

Рябихин пояснил, что подписание данного документа на среднесрочную перспективу определяет основные направления развития сотрудничества в военной сфере. "Данным документом предусмотрены различные механизмы развития сотрудничества. Это и консультации на различных уровнях, в том числе, к примеру, руководителя органов международного военного сотрудничества, это и рабочие группы по обмену опытом по различным направлениям сотрудничества, это и, конечно, высший консультативный орган - совместные коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации", - указал Рябихин.

Представитель министерства также ответил на вопрос, запланированы ли в рамках плана совместные учения и другие мероприятия. "Конечно, данным документом определен ряд основных направлений развития сотрудничества. Это планирование применения региональной группировки войск. Это вопросы развития объединенных военных систем. Это поддержание контактов руководства вооруженных сил на постоянной основе. И это, безусловно, проведение мероприятий оперативной боевой подготовки", - уточнил он.

Учения "Запад"

Рябихин напомнил, что в сентябре прошли белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025". "С учетом поэтапности проведения данных мероприятий, в ближайшей перспективе будут проводиться мероприятия по подготовке специалистов и инструкторов", - рассказал он.

По его словам, Минск всегда придерживался политики транспарентности. "В текущем году со стороны Республики Беларусь в интересах стабилизации обстановки в европейском регионе были предприняты беспрецедентные меры. Впервые в истории мы пригласили все государства - члены ОБСЕ в рамках Венского документа. Более того, в рамках двустороннего сотрудничества в наблюдении за учениями прибыли и представители 23 иностранных государств, в том числе стран НАТО. Но здесь важно отметить, что участие представителей НАТО - это не вопрос развития сотрудничества, а вопрос нашей политики, направленной на поддержание мира и безопасности в регионе. Более того, в наших концептуальных документах закреплено, что мы готовы контактировать, готовы взаимодействовать, но при условии учета наших интересов и взглядов", - добавил Рябихин.